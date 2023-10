De Zerbi alla vigilia della sfida con l'Ajax: "E' importante vincere domani, soprattutto per il gruppo, giocando la partita con la nostra qualità, quella che ci ha permesso di arrivare qui. Rispettiamo la storia dell'Ajax, noi stiamo imparando a giocare in Europa e a giocare ogni tre giorni". La partita live giovedì alle 21 su Sky Sport 255 e in streaming su NOW LA GUIDA TV DI EUROPA LEAGUE

Nessuna vittoria delle ultime cinque gare, con tre ko (City e Chelsea, tra gli altri) e due pari (compreso il 2-2 col Liverpool). Il Brighton di De Zerbi, ultimo a quota 1 punto nel girone di Europa League, vuole ripartire, da subito. Contro c'è una squadra ben più in difficoltà come l'Ajax, che non vince da agosto ed è addirittura a un clamoroso penultimo posto in Eredivisie: "È un momento difficile, abbiamo perso delle partite ma siamo fiduciosi - ha spiegato De Zerbi in conferenza stampa -. E’ una stagione diversa ma ci stiamo adattando, è importante vincere domani, soprattutto per il gruppo, giocando la partita con la nostra qualità, quella che ci ha permesso di arrivare qui".

"Rispettiamo la storia dell'Ajax" Sull'Ajax: "E' difficile analizzare perché non sta vivendo un buon periodo, ma la storia dell’Ajax è incredibile e dobbiamo rispettarla, ma noi siamo il Brighton; stiamo imparando a giocare in Europa e a giocare tre partite in una settimana. Per noi è una novità, per l’Ajax non è così. Loro sono abituati". Che partita sarà? "Non credo che loro possano cambiare in due giorni o stravolgere tutto. Sicuramente ci concentriamo tanto su di noi, come del resto si fa sempre. Anche noi veniamo da un periodo difficile quindi non c’è motivazione più grande che pensare a se stessi".

"Mitoma? Non si è ancora percepito fino in fondo il suo valore" Qualche battuta sui singoli: "Mitoma? Non so se sia con l’allenatore giusto, sicuramente Mitoma è il giocatore giusto per tutti gli allenatori. Di aggettivi ne puoi utilizzare quanti ne vuoi. Io credo che sia molto sottovalutato, il mondo del calcio non ha ancora percepito fino in fondo il suo valore. Solly March e Welbeck sono out. Solly ha patuto un infortunio molto importante, lo perdiamo per un lungo periodo e anche Welbeck. Facundo Buonanotte troverà più spazio, Adingra diventerà più importante, Ferguson sarà ugualmene importante così come la scorsa stagione, e aspettiamo che torni Enciso".