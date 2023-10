L'Atalanta, in testa a punteggio pieno nel girone D di Europa League, vola in Austria per affrontare lo Sturm Graz nella terza giornata con l'obiettivo di ipotecare il discorso qualificazione. Gasperini ha confermato il recupero di Koopmeiners. In avanti dovrebbe puntare ancora sul tandem Scamacca-Lookman, anche se anche De Ketelaere si candida per una maglia da titolare

STURM GRAZ-ATALANTA LIVE