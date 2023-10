In viaggio verso l’Austria, dove stasera l’Atalanta affronta lo Sturm Graz in Europa League, un centinaio di tifosi atalantini ha deviato il percorso del pullman per passare da Maribor, in Slovenia, per salutare di persona Josip Ilicic, idolo atalantino tornato a giocare in Slovenia. Un incontro emozionante, che ha visto l’attaccante emozionato e felice per l’improvvisata. Cori, autografi e uno striscione lasciato al centro d’allenamento. Stasera Ilicic sarà a Graz per seguire la Dea

“Adesso possiamo anche tornare a casa”. Forse è un po’ esagerato il tifoso dell’Atalanta che in viaggio verso l’Austria per la partita di Europa League si ritiene già così soddisfatto dell’incontro speciale improvvisato questa mattina in Slovenia. Ma fa capire quanto è ancora amato Josip Ilicic dai tifosi della Dea. La squadra di Gasperini gioca stasera alle 20.45 contro lo Sturm Graz ma un centinaio di tifosi ha pensato bene di deviare il percorso del pullman per fare un’improvvisata a Maribor. Solo per incontrare lui: Ilicic, tornato a giocare in patria. E così eccoli, i tifosi atalantini, arrivare al centro sportivo del Maribor, dove hanno lasciato uno striscione per lo sloveno mai dimenticato. E lo hanno anche incontrato, Josip, visibilmente emozionato per la sorpresa: “Vi ringrazio tanto” ha detto l’attaccante sloveno, ora 35enne, 136 partite e 47 reti con l’Atalanta, condotta fino ai quarti di Champions nel 2020. L’allenamento di Ilicic era in programma alle 10 del mattino, i tifosi si sono presentati da lui qualche minuto prima, per poi ripartire e proseguire per Graz. Questa sera lo sloveno sarà in tribuna a Graz e seguirà allo stadio la trasferta austriaca dei suoi ex compagni.