I numeri di Sturm Graz e Atalanta

Primo confronto in assoluto tra lo Sturm Graz e l'Atalanta in competizioni europee. La squadra austriaca ha vinto soltanto una delle precedenti 12 sfide (5 pareggi, 6 sconfitte) contro squadre italiane, ovvero quella per 1-0 contro la Lazio nella gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa UEFA, nel 2002-2003. L'Atalanta non ha mai affrontato una squadra austriaca in competizioni europee: l'Austria è la 21^ nazione differente affrontata dai bergamaschi in tornei UEFA. Dopo il successo contro il Raków Czestochowa alla seconda giornata, lo Sturm Graz potrebbe vincere due gare di fila nelle grandi competizioni europee per la prima volta dalla Champions League 2000-2001. L'Atalanta ha vinto entrambe le partite della fase a gironi di questa Europa League e per la prima volta in assoluto potrebbe infilare tre successi nelle prime tre sfide della fase a gironi di Europa League/Champions League. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque trasferte in competizioni europee (3 vittorie, 2 pareggi); la Dea non ha mai registrato sei gare fuori casa di fila senza sconfitte nella sua storia in questo tipo di sfide. L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime 14 trasferte in competizioni europee, realizzando 30 reti nel periodo (2,1 di media a match). L’ultima volta che è rimasta a secco di gol fuori casa risale al 18 settembre 2019 (0-4 vs Dinamo Zagabria). Nell’ultimo match di Europa League contro lo Sporting Lisbona, Giorgio Scalvini (19 anni e 298 giorni) e Matteo Ruggeri (21a, 86g) sono diventati i due giocatori più giovani nella storia dell'Atalanta ad aver realizzato una rete nelle principali competizioni europee (qualificazioni escluse).