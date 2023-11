Mou: "Sarri? Io ho vinto 26 titoli, lui pochi..."

Mourinho in conferenza stampa: "Parole di Sarri? Chi si deve sentire offeso è lo Slavia"

L'allenatore giallorosso ha parlato anche in conferenza stampa: "Per me la partita della vita è la prossima, sempre. Dal giorno che ho iniziato a essere professionista, la mia partita della vita è sempre la prossima - ha detto lo Special One -. Certo mi aspetto una partita più dura rispetto all'andata, ma a Roma abbiamo segnato dal primo minuto e quando si segna subito c'è la condizione per fare una partita diversa. Abbiamo fatto 2-0 dopo 20 minuti, la partita è stata sotto controllo. La Supercoppa 2013? Abbiamo pareggiato, non perso. Abbiamo giocato praticamente un'ora con 10 giocatori, un'ottima partita e dopo ci sono stati i rigori. Mi ricordo". Poi a proposito delle parole di Sarri ha aggiunto: "Io rispetto sempre i miei avversari, quello che fa la differenza tra allenatori che hanno vinto 26 titoli e chi ne ha vinte pochi è questa mentalità. Ogni gara è seria e non ci sono amichevoli". Infine sulle scelte di formazione: "Faremo giocare i giocatori che stanno in una condizione che permetta di fare due partite in tre giorni. C'è chi sta giocando sempre, ma sappiamo che loro si sentono in una condizione importante. Ad esempio i tre difensori si sentono bene e giocano tutti e tre, Mancini, Llorente e Ndicka. Il cambio di Svilar lo farò perché è anche parte della sua evoluzione fare il maggior numero di partite possibile e poi faremo un cambio o un altro, ma come struttura di base giocheremo con la squadra che pensiamo essere la più forte. Pagano domani va in panchina, sappiamo che se la sua testa è nel posto giusto sarà un giocatore con una dimensione tale da essere spesso in conferenza stampa. L'anno scorso era un ragazzino della Primavera, noi siamo super felici della sua evoluzione. Più facile arrivare in Champions tramite campionato o coppa? Non lo so, cercheremo di farlo nei due modi. Vogliamo fare le cose in modo serio e vedremo dove possiamo arrivare, ci saranno difficoltà ovviamente per questo accumulo di partite ma sono cresciuto nel calcio con questo modo di pensare. La prossima partita è la più importante, dire che una competizione non mi interessa non sono capace di farlo".