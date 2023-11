Un occhio all'Europa e uno al campionato per Mourinho, che deve pensare anche al derby con la Lazio. In avanti sicuro di un posto Belotti, al suo fianco possibile partenza dal 1' per Lukaku ma anche Dybala dovrebbe avere spazio per uno spezzone. Zalewski non al meglio, sull'out di sinistra pronto El Shaarawy. Le probabili di Slavia Praga-Roma, in programma giovedì 8 novembre alle 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

