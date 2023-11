"Non pensiamo alla differenza reti"

"Non pensiamo alla differenza reti, pensiamo solo a vincere che è già difficile". Ribadisce Mourinho in conferenza stampa: "Se vinciamo e lo farà anche lo Slavia ne parliamo nell’ultima partita con il nostro pubblico, lì andremo a cercare la differenza reti ma domani l’obiettivo è vincere. Io ho avuto l’esperienza di cambi di giocatori con risposte che non sono state quelle che mi aspettavo, la nostra difficoltà è dietro senza Smalling e altri. Nelle altre posizioni devo per forza fidarmi dei miei giocatori, siamo tutti importanti e abbiamo due partite fuori casa in tre giorni. Per questo domani farò dei cambi e mi aspetto una risposta positiva dai titolari così come da quello che andranno in panchina e che non sono abituati a starci". Poi aggiunge: "Dobbiamo fare tre punti, il pareggio non mi dice nulla e non ho paura di arrivare all’ultima con il bisogno di vincere per qualificarci". Infine conclude: "Dybala, Pellegrini e Sanches non giocheranno insieme...La partita di Praga è estata inaccettabile, al di là del risultato che non serviva. Domani è un’altra partita, il campo è un disastro. Mancini gioca perché non abbiamo altri, aspettiamo Smalling e Kumbulla, spero che a gennaio per i prossimi turni tornino in lista".