La Roma, già qualificata e quasi sicura del playoff, affronta in casa lo Sheriff Tiraspol per l'ultima partita del girone. Mourinho vuole serietà: "Serve rispetto per i tifosi e per il calcio, dobbiamo vincere e vedere quello che succede". I problemi dall'infermeria sono sempre tanti: "Mancini è out e Kumbulla ancora non ce la fa, spero in un difensore per gennaio. Tanti giocatori avranno però l'opportunità di mettersi in mostra". Sul rinnovo: "Non ho bisogno di pensare a nulla..."

La Roma affronta lo Sheriff per chiudere il girone di Europa League. Dopo il pareggio con il Servette nell'ultimo turno i giallorossi sono quasi condannati al secondo posto e al playoff, ma Josè Mourinho non vuole che venga allentata la tensione. Ecco le sue parole ai microfono di Sky Sport:

Con quale spirito vivrete l'ultima serata dei gironi?

"Divertendo la gente giocando seriamente anche se abbiamo poche possibilità di finire i primi. Ci vuole rispetto per i tifosi e per il calcio, non si può mai sapere cosa accade nello sport. Lo Slavia è più forte del Servette, ma magari non vince. Dobbiamo essere positivi, faremo cambi obbligatori e si aprono opportunità per altre persone come Belotti. Dobbiamo vincere".

Con la squalifica di Ndicka e l'infortunio di Smalling, Kumbulla può giocare?

"No, nessuna possibilità, magari potrà tornare in panchina col Napoli per gli ultimi dieci minuti. Inoltre anche Mancini è infortunato e domani non ci sarà".

Per Dybala anche non c'è pace...

"Lo scorso anno ha fatto un numero di partite molto alto rispetto ai suoi ultimi anni con la Juve. Preferisco dire che sono un allenatore fortunato ad averlo, anche se ci mancherà molto per il nostro gioco offensivo e contro avversari di alto livello. Quando tornerà saremo più bravi e sorrido pensando a questo".

Ha detto che la squadra che scenderà dalla Champions si dovrà preoccupare di voi nel playoff...

"E noi ci preoccuperemo di lei. Tutti guardano alla Roma con rispetto. Scendono squadre importanti dalla Champions, penso al Benfica. Lo scorso anno abbiamo già giocato contro squadre da Champions come la Real Sociedad, finita prima nel girone dell'Inter, e Bayer Leverkusen ora in testa alla Bundesliga. Nessuno ci ha dato credito, speriamo anche quest'anno di essere pronti a queste sfide senza infortuni".



Sarri si è sfogato per le alte aspettative in casa Lazio. Alla Roma come si vivono?

"Qualche volta sorridendo, qualche volta lavorando e tante volte non capendo il perché. La mia storia però è fatta di aspettative alte, la passione che la Roma genera e anche l'anti-romanismo hanno quest'esigenza massimale, ma non è un problema. L'unica aspettativa è vincere domani e penso che lo faremo".