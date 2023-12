Dopo la gara dell'andata, i due allenatori si affrontano di nuovo per decidere chi tra Brighton e Marsiglia si qualificherà direttamente agli ottavi di Europa League e chi sarà costretto a passare dal playoff. E fu proprio una finale playoff, ma in Serie C nel 2016, a metterli contro la prima volta. Erano sulle panchina di Foggia e Pisa e finì quasi in rissa tra di loro. In Inghilterra il 12° confronto diretto di una sfida sempre ricca di colpi di scena

