Liverpool ko con il St. Gilloise, il Bayer ne fa 5

Seconda nel proprio girone di Europa League, la Roma di Mourinho dovrà giocare gli spareggi con le formazioni retrocesse dalla Champions League, in programma il 15 e 22 febbraio 2024. Lunedì alle 13 il sorteggio a Nyon: tra i pericoli per i giallorossi ci sono Galatasaray, Benfica e Feyenoord. La Roma non potrà essere sorteggiata con il Milan di Pioli