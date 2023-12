Si complica per la Roma la possibilità di chiudere il girone al primo posto: il pari con il Servette regala ai giallorossi la qualificazione, ma adesso lo Slavia Praga è da solo in vetta e per evitare i playoff servirà vincere con lo Sheriff e sperare

Qualificazione ottenuta, ma per il primo posto nel girone si fa dura . Molto probabile, con una sola partita da giocare, che la Roma debba passare dai playoff. Il pareggio in casa del Servette ha regalato alla squadra di Mourinho il punto che serviva per l'artimetico superamento del girone , ma a complicare i piani ci si è messo il gol dello Slavia Praga al 95', il rigore del 3-2 con cui ha ribaltato lo Sheriff e si è preso la vetta da solo, a +2 sui giallorossi. Slavia a 12, Roma a 10: entrambe qualificate, ma i cechi adesso sono in netto vantaggio per il discorso "primo posto".

Le combinazioni

Nell'ultima partita del girone, la Roma ospita lo Sheriff, mentre lo Slavia Praga affronta il Servette. Se Slavia e Roma dovessero fare lo stesso risultato, le distanze in classifica non cambierebbero e la Roma chiuderebbe seconda. I giallorossi per vincere il girone devono vincere e sperare che lo Slavia perda. La Roma può anche vincere e sperare nel pareggio tra Slavia Praga e Servette, ma in questo caso dovrebbe battere lo Sheriff con almeno 5 gol di scarto per superare la differenza reti dello Slavia (al momento +9, contro il +5 dei giallorossi). In caso di pareggio, la Roma non ha possibilità di vincere il girone, nemmeno se lo Slavia dovesse perdere.