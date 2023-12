Dove vedere Roma-Sheriff

La partita tra Roma e Sheriff, valida per la 6^ giornata di Europa League, si gioca oggi, giovedì 14 dicembre alle ore 18.45 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

I numeri di Roma e Sheriff

La Roma ha vinto l’unico precedente nelle competizioni europee contro lo Sheriff Tiraspol (2-1) nella gara di andata di questa Europa League. Lo Sheriff Tiraspol ha perso tutte e tre le partite in Europa contro squadre italiane; questa sarà la seconda gara in trasferta dopo la sconfitta contro l’Inter nell’ottobre 2021 in Champions League (3-1). La Roma ha vinto le ultime sette partite interne in Europa League e non registra una serie più lunga di successi casalinghi di fila in competizioni europee dal periodo tra il 1992 e il 1998 (13). La Roma ha mantenuto la porta inviolata in otto delle ultime 11 partite casalinghe in competizioni europee, incluse tutte le ultime tre; i giallorossi potrebbero registrare quattro clean sheet di fila all’Olimpico in Europa per la prima volta dal periodo tra settembre 2017 e aprile 2018 (cinque in quel caso). Lo Sheriff Tiraspol non ha ancora vinto una partita in questa Europa League (1 pareggio, 4 sconfitte) e non ha mai partecipato a una fase a gironi di una competizione europea senza ottenere alcun successo. José Mourinho ha vinto 19 delle 21 partite giocate in casa in Europa League (1 pari, una sconfitta) e potrebbe diventare il terzo tecnico a contare 20 successi interni nella competizione dopo Unai Emery (34) and Jorge Jesus (25). La curiosità: la Roma è l’unica squadra che non ha ancora subito gol nel 1° tempo in questa edizione dell’Europa League.