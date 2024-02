Dove vedere Milan-Rennes

Maurizio Compagnoni, commento di Aldo Serena. A bordocampo Peppe Di Stefano e Emanuele Baiocchini. Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Si possono seguire anche tutte le partite grazie a Diretta Gol , per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21 .

La partita tra Milan e Rennes, valida per i play off di Europa League, si gioca oggi, giovedì 15 febbraio alle ore 21 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di

I numeri di Milan e Rennes

Milan e Rennes si incontreranno per la prima volta in gare ufficiali: il Milan ha superato quattro degli ultimi cinque incontri a eliminazione diretta contro avversarie francesi nelle principali competizioni europee, l'ultimo dei quali ha visto i rossoneri eliminare il Lione ai quarti di finale della Champions League 2005/06. Questa sarà la quinta partita del Rennes contro un'avversaria italiana in Europa League, dopo la doppia sfida ai gironi con l'Udinese nel 2011/12 (1 pari, 1 sconfitta) e poi con la Lazio nell’edizione 2019/20 (1 vittoria, 1 pareggio). Nel confronto più recente contro queste avversarie, il club francese si è imposto proprio sui biancocelesti per 2-0. Il Milan, uscito vittorioso dall’ultima partita giocata ai gironi di Champions League contro il Newcastle, potrebbe trovare due successi consecutivi in campo europeo a distanza di un anno dall’ultima serie positiva (tre successi consecutivi nel filotto chiuso il 14 febbraio 2023, agli ottavi di UCL contro il Tottenham). Dopo aver vinto in trasferta sia contro il Panathinaikos nella terza giornata che contro il Maccabi Haifa nel quinto turno della fase a gironi dell’Europa League 2023/24, il Rennes potrebbe per la prima volta ottenere tre successi di fila in trasferta in una grande competizione europea. Solo il Salisburgo (quattro) ha segnato meno gol del Milan (cinque) nella fase a gironi della Champions League 2023/24, nonostante solo quattro squadre abbiano effettuato più tiri dei rossoneri (95). Samuel Chukwueze ha segnato due delle ultime tre reti del Milan in competizioni europee: l’ex Villarreal ha già pareggiato il proprio bottino realizzativo nel 2022/23 in queste competizioni (giocando 330 minuti in meno) e non ha mai toccato quota tre marcature in una singola stagione nelle coppe europee.