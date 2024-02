Poco prima del pranzo Uefa con i vertici del Rennes, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della partita di stasera, ma non solo. "Con le 18 squadre è stato il momento eroico del calcio italiano. Stadio a San Donato? Devo dire tutto bene" ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Dalla questione stadio alla Serie A a 18 squadre, passando per la gara tra Milan e Rennes in programma stasera. Paolo Scaroni, presidente dei rossoneri, ha affrontato vari temi a margine del pranzo UEFA di oggi. "Sono ansioso come sempre per il match di stasera, però stiamo giocando bene e stiamo vincendo. Quindi, un certo tasso dì ottimismo ce l’ho. Si tratta di una competizione importante, ci sono degli squadroni, non è un percorso facile".

"Serie A a 18 squadre? Destino ineluttabile" Il presidente del Milan ha parlato anche dell'ipotesi di una Serie A a 18 squadre. "Il vero tema è quello del numero di partite, per salvaguardare la salute dei nostri calciatori, un patrimonio per il club. Aumenteranno a breve gli impegni con la nuova Champions League, la prossima estate ci sarà anche la nuova competizione della Fifa. Io credo che questo sia un destino ineluttabile, non dimentico che quando avevamo 18 squadre il calcio italiano ha vissuto il suo momento eroico. La Superleghina evocata da Cairo? Non ho capito il discorso, me la farò spiegare la prossima volta che lo incontrerò".

"Non abbiamo nulla contro San Siro" Sul futuro della panchina rossonera: "Siamo contentissimi di avere Pioli, stiamo anche andando bene, è una domanda impropria". E infine sullo stadio: "Non abbiamo assolutamente nulla contro San Siro, saremmo certamente favorevoli noi e l’Inter a ristrutturarlo se, come è accaduto per il Real Madrid o per l’Atalanta, nel mentre si potesse traslocare in un impianto a 30-50 km da Milano. Non ho ancora capito come si può traslocare da San Siro e giocare una-due partite a settimana con un afflusso di 70.000 persone per volta coi cantieri presenti. A San Donato sta procedendo tutto per il meglio".