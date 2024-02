L'Europa League è casa di Romelu Lukaku che ha segnato il gol dei giallorossi nell'ultima partita contro il Feyenoord (finita 1-1). Il belga è tornato al gol dopo 26 giorni, ha segnato 16 gol in stagione, 26 in Europa League in carriera. Nel video le ultime news da Paolo Assogna

