La partita tra Rennes e Milan, valida per il ritorno dei play off di Europa League, si gioca oggi , giovedì 22 febbraio alle ore 18.45 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Peppe Di Stefano. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Si possono seguire anche tutte le partite grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

I numeri di Rennes e Milan

Il Rennes è rimasto imbattuto nelle tre partite casalinghe precedenti disputate contro squadre italiane in tutte le competizioni europee (1 vittoria, 2 pareggi), tutte giocate contro avversari diversi (successo contro la Lazio e pareggi contro Juventus e Udinese). Dopo aver perso tutte le prime quattro partite esterne contro squadre francesi nelle competizioni europee, il Milan ha subito una sconfitta in solo tre delle successive 11 (4 vittorie, 4 pari). L'ultima vittoria dei rossoneri in Francia risale al novembre 2010 contro l'Auxerre in UEFA Champions League. L'imbattibilità casalinga più lunga di sempre del Rennes nelle principali competizioni europee – sei vittorie e quattro pareggi tra settembre 2021 e novembre 2023 – è stata interrotta dal Villarreal alla sesta giornata della fase a gironi di questa UEFA Europa League (3-2); L'ultima volta che il Rennes ha perso due volte di fila in casa in Coppa UEFA/Europa League è stata nell'ottobre 2007 (tre in quel caso). Dopo la vittoria per 2-1 sul Newcastle al St. James' Park nella sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, il Milan potrebbe vincere due trasferte consecutive nelle principali competizioni europee per la prima volta dall'ottobre 2009, inoltre potrebbe ottenere un successo in più gare esterne nella stessa stagione europea per la prima volta dalla UEFA Europa League 2020/21 (due in quel caso). Dopo il successo nella gara di andata, il Milan potrebbe vincere anche il match di ritorno di una fase ad eliminazione diretta in competizioni europee per la prima volta dai sedicesimi di finale dell’Europa League 2017/18, quando ottenne due vittorie contro il Ludogorets. Il Rennes – reduce dal ko per 3-0 all’andata – potrebbe restare senza segnare per due gare consecutive in Europa League per la prima volta da ottobre-novembre 2019; anche in quell’occasione incontrò due volte di fila una squadra, nella terza e quarta giornata della fase a gironi contro il Cluj.