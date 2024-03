Verso il Brighton, De Rossi con Pellegrini in più

Roma-Brighton si preannuncia una sfida spettacolare: le idee degli allenatori fanno sì che le due squadre costruiscano calcio e occasioni senza sosta, assumendosi tutti i rischi del caso. Il giocatore che sembra beneficiarne più di tutti è Pellegrini, mai così efficace in fase realizzativa come con De Rossi in panchina

Ci sono tutti i presupposti per immaginare spettacolare la sfida tra Roma e Brighton . Un buon motivo è rappresentato dalle idee degli allenatori : vogliono il pallone tra i piedi, non gli piace quando ce lo hanno gli altri e detestano l’eventualità che siano gli avversari a controllare la partita. Sarà una sfida tra squadre che non amano speculare su un episodio casuale, l’ obiettivo è quello di costruire calcio e occasioni senza sosta con tutti i rischi del caso. A beneficiare di questa filosofia sono soprattutto i calciatori con piedi buoni, tecnica e colpi.

Lorenzo è magnifico

Basti guardare in questo senso l’evoluzione di Lorenzo Pellegrini, mai così efficace in fase realizzativa. Le idee di De Rossi stanno esaltando le sue qualità: Pellegrini contribuisce a iniziare l’azione, per poi correre a concluderla perché l’allenatore vuole molti uomini in area di rigore avversaria. Roma Brighton si annuncia come una piacevole serata di calcio tra due squadre vogliose di sfidarsi sul piano delle idee.