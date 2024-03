De Rossi: "Se pensiamo che sia fatta ci ribaltano"

Soddisfatto Daniele De Rossi al termine dell’andata degli ottavi di finale di Europa League che la sua Roma ha vinto per 4-0 contro il Brighton di De Zerbi allo Stadio Olimpico: "Sembra che abbia fatto un capolavoro visto il risultato ma forse il 4-0 è troppo ampio, hanno avuto qualche occasione in cui il nostro portiere è stato molto bravo". Sul momento della squadra: "Sta andando tutto bene e sono felicissimo, ho giocatori che le altre sognano

La Roma batte per 4-0 il Brighton nell’andata degli ottavi di finale di Europa League ed è un De Rossi soddisfatto quello ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Penso che ogni squadra, anche le migliori hanno fasi calanti durante la stagione . Io non è che abbia fatto chissà cosa, si è solo incanalato tutto nel migliore dei modi" , dice l’allenatore giallorosso. Poi aggiunge: "Sta andando tutto bene e sono felicissimo, ma lo ripeterò fino alla morte: loro sono giocatori forti, stanno vincendo le partite che devono vincere, abbiamo giocatori che le altre squadre sognano io cerco di allenarli e farli andare forte trattandoli da esseri umani e loro rispondono".

"Rinnovo? Ultimo dei miei pensieri"

Sul successo contro gli inglesi e l’entusiasmo crescente: "Non voglio minimizzare la portata della vittoria o la mia felicità, ma possiamo migliorare. Nel secondo tempo per esempio potevamo risalire meglio ma ripeto sono felice per l’attenzione che ci hanno messo. Il Brighton è una squadra diversa, per preparare una partita del genere ci vuole il doppio del tempo perché De Zerbi è un grande allenatore". Sul rinnovo: "È l’ultimo dei miei pensieri: sono felice nel posto che mi piace facendo il lavoro che mi piace. I giocatori mi stanno dando soddisfazioni che non sognavo neppure, ma se poi guardi il calendario vedi che fra pochi giorni giochiamo un’altra partita (contro la Fiorentina di Italiano, ndr) con un allenatore speciale. Poi andremo in Inghilterra e se penseremo di esser passati ci ribaltano".