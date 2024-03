La Roma domina l'andata degli ottavi di finale contro il Brighton: all'Olimpico la squadra di De Rossi vince con un netto 4-0 e ipoteca il passaggio del turno. Dopo l'auto-palo di Ndicka, è Dybala che porta in vantaggio i suoi su assist di Paredes al 13'. Poco prima dell'intervallo raddoppia Lukaku. Nella ripresa Cristante prima e Mancini poi chiudono il match tra il 64' e il 68'. Da sottolineare anche la prova di Svilar, ottimo su Welbeck in diverse occasioni. Ritorno in Inghilterra il prossimo 14 marzo

