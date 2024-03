Nel video l'analisi di Angelo Mangiante dopo la vittoria della Roma contro il Brighton in Europa League. Il primo gol (la gara è finita 4-0) è stato realizzato da Dybala, il cui rendimento è cambiato rispetto ai tempi con Mourinho in panchina. Dall'arrivo di De Rossi, infatti, segna di più. Con il portoghese un gol ogni 201' in 16 partite, ora una rete ogni 89' in 9 partite

GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-BRIGHTON