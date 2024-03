Atalanta e Sporting si sfidano nel ritorno degli ottavi di Europa League. Gasperini dovrebbe scegliere Lookman e Scamacca in attacco, con Koopmeiners a supporto. Match in diretta giovedì 14 marzo su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Sport 4K, e in streaming su NOW. Si riparte dal 2-2 dell'andata

