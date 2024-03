De Rossi a Sky alla vigilia del Brighton: "Lukaku ha un problema all'anca e non è partito con noi. Manderemo in campo forze fresche, vogliamo fare una grande partita". Sui suoi primi mesi da allenatore della Roma: "È stato un periodo in cui ho dormito poco, ma sono felice". Esiste un rischio di overthinking: "Non penso di più rispetto ai miei colleghi, ma loro certe cose non le dicono". Parla Bove: "Non sarà facile, loro vorranno dimostrare di essere una grande squadra"

Cosa la affascina della Premier?

"Tutto, dall'atmosfera, con le tifoserie molto vicine, fino ai grandi allenatori e giocatori che ci sono. Un campionato veramente affascinante"



Come sta Lukaku?

"Non è partito con noi, ha un problema all'anca che si ripresenta a distanza di mesi. Le cure che fa impongono che stia fermo per un paio di giorni, vediamo come si evolverà la situazione. Penso sia una situazione risolvibile in qualche giorno, ma non ne sono sicuro"



Ci sarà un forte turnover contro il Brighton?

"L'importante sarà avere in campo gente fresca, pronta a fare una grande partita, come già accaduto all'andata. Non è questione di differenziare riserve o titolari, tanti giocatori hanno giocato tante partite e abbiamo bisogno di forze fresche. Ripongo grande fiducia su tutti"



Come sta vivendo questa nuova avventura?

"In questi due mesi ho dormito poco, ma questo è un lavoro che ti rende felice. Lavoro tanto, ma sono più felice ora rispetto a quando ero in cerca di una squadra da allenare. Sicuramente non pensavo alla Roma, ma a soluzioni più umili (ride ndr)"



In questo giorni si è parlato di un 'rischio di overthinking', cosa ne pensa? Pensa sia un rischio reale?

"Il rischio di pensare a troppe soluzioni, per un allenatore, è reale, allo stesso tempo, però, esiste anche il rischio di pensarne troppo poche. Giocando tante partite ravvicinate, è normale che si vada ad idealizzare più, possibili, formazioni insieme per dosare le forze in campo. A volte si fa la scelta giusta, a volte quella sbagliata. Non credo di analizzare le partite di più rispetto ai miei colleghi, il fatto è che io sottolineo sia lati positivi, sia quelli negativi. Alcuni miei colleghi non lo fanno"