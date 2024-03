Il calendario degli ottavi di Europa League

Giovedì 14 marzo, le gare di ritorno degli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Tre le squadre italiane in campo, Milan, Roma e Atalanta. I match dei viola e dei bergamaschi live anche su Sky Sport 4K. Anche gli studi pre e post partita in 4K HDR

Giovedì 14 marzo, torna l'Europa League, con le partite di ritorno degli ottavi di finale. Su Sky, e in streaming su NOW, tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.00. Quattro le formazioni italiane impegnate, in Europa League il Milan, la Roma e l’Atalanta. Il Milan in campo alle 18.45, in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga (andata 4-2). Alle 21.00 sarà la volta della Roma, in casa degli inglesi del Brighton (andata 4-0), e dell’Atalanta, che ospiterà i portoghesi dello Sporting Lisbona (andata 1-1). Il match dei bergamaschi in diretta anche su Sky Sport 4K.