L'attaccante belga si è allenato a parte alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton e, considerato anche il largo vantaggio ottenuto all'andata, dovrebbe essere risparmiato per la trasferta e rimanere a Trigoria per recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni di campionato

La Roma si prepara per la trasferta di Brighton. E lo fa senza Romelu Lukaku. L'attaccante belga, infatti, ha svolta una sessione di allenamento individuale nella mattinata di Trigoria che precede la partenza in terra inglese e, considerato anche il 4-0 maturato nell'andata dell'Olimpico, pare quasi certo che non prenderà parte alla gara di ritorno degli ottavi di Europa League, rimanendo a Trigoria per riposare e recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla sfida contro il Sassuolo del 17 marzo a Roma.

Roma, turnover contro il Brighton?

Nessun allarme, solo normale gestione di una rosa che grazie anche agli ottimi recenti risultati ora De Rossi potrà gestire al meglio. In ogni caso, a prescindere dall'allenamento differenziato di Lukaku, l'idea dell'allenatore della Roma era infatti quella di proporre Azmoun dal primo minuto, cosa che a questo punto sembra oramai scontata anche nel caso in cui il belga alla fine dovesse partire per Brigthon. Qualche altro cambio ci sarà poi sicuramente in difesa, che sarà a 4, dove dovrebbe rientrare Celik come terzino destro e Spinazzola come terzino sinistro. Ndicka giocherà con Mancini in mezzo, mentre a centrocampo possibile spazio a Bove al posto di uno tra Cristante e Paredes. Attenzione poi alla carta Baldanzi, che De Rossi potrebbe schierare al posto di Dybala, anche se presentarsi a Brighton senza il 9 e il 21 sarebbe forse un po' troppo.