A Nyon verranno definiti i quarti di finale di Europa League, sorteggio che stabilirà anche il quadro delle semifinali. Tre le italiane coinvolte (Milan, Roma e Atalanta) con la possibilità di un derby.

È il giorno del sorteggio . Dopo quello di Champions (alle 12), tocca ai quarti di finale di Europa League con tre italiane coinvolte. C'è il Milan , uscito vincitore nel doppio confronto con lo Slavia Praga. Presente anche la Roma , che ha travolto il Brighton all'Olimpico prima di perdere di misura in Inghilterra. E in corsa è rimasta pure l' Atalanta , che ha avuto nuovamente la meglio sullo Sporting Lisbona dopo averlo già incrociato nella fase a gironi. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

