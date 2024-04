Dybala: "Ci piacerebbe andare avanti con De Rossi"

Le parole di Paulo Dybala alla viglia di Milan-Roma: "E' una sfida molto importante, lo sappiamo tutti. Contro una grande squadra difficile da affrontare e con uno stadio che sicuramente sarà caldissimo. De Rossi ci carica tanto prima di scendere in campo" LE PROBABILI FORMAZIONI

Non solo Daniele De Rossi. Anche Paulo Dybala è carico per la sfida di domani tra Milan e Roma a San Siro. L'attaccante giallorosso ha parlato a Sky Sport e in conferenza stampa.

Partiamo dal significato, dall'importanza di questa partita con il Milan... "E' una sfida molto importante, lo sappiamo tutti. Contro una grande squadra difficile da affrontare e con uno stadio che sicuramente sarà caldissimo. Però questa squadra negli ultimi anni si è abituata a giocare questo tipo di competizioni, credo che sarà una partita molto bella". Ci dai sempre l'impressione di essere il leader tecnico di questa squadra, al centro del progetto. Ti senti il leader dentro questo percorso? "Cerco di dare sempre il meglio in campo, poi leader o non leader lo scegliete voi o la gente. Sono cose che ovviamente fa piacere sentirsi dire, ma io mi alleno al massimo ogni giorno per fare quello che mi chiede il mister e dare un contributo con le mie caratteristiche. Ovviamente è più facile definire leader chi gioca nel mio ruolo, però grazie allo stile di gioco che ha il mister e quello che mi chiede sto riuscendo a far vedere qualcosa in più". Qual è la cosa che ti piace di più di De Rossi? "Quello che trasmette, come parla davanti a tutti, come si fa sentire, come mostra la sua leadership. Quando parla prima della partita c'è un silezio assoluto e tutti lo ascoltano con voglia e ci carica tanto prima di scendere in campo".

"De Rossi? Carte in regola per arrivare ai livelli di Mou e Allegri" Dybala è intervenuto anche in conferenza stampa: "Mi sento benissimo, credo di essermi allenato bene in settimana ma il minutaggio non spetta a me deciderlo - ha commentato l'argentino. Alcune scelte sono del mister, ma io spero di continuare così. Essere leader di una squadra, poter aiutare i compagni è bellissimo. Cerco di dare il meglio di me ogni giorno, dentro e fuori dal campo. E di aiutare i più giovani. È bello e una grande responsabilità". Una battuta sul momento che sta vivendo la squadra giallorossa: "Positivo, siamo in fiducia. Vincere il derby aiuta a preparare le cose con più allegria e serenità. Affrontare una gara come questa contro il Milan è una bella prova anche per noi". In chiusura su De Rossi: "Con lui mi trovo benissimo, a noi piacerebbe continuare a lavorare con lui. Differenze con gli altri allenatori che ho avuto? Rispetto agli altri, Daniele sta iniziando. Il paragone è difficile, ci trasmette molta voglia ogni giorno, ha tutte le carte in regola per arrivare ai livelli di Mou e Allegri".