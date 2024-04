Il centrocampista alla vigilia del quarto di Europa League con la Roma: "Si tratta della partita più importante della stagione, quando sei al Milan non ti basta andare in finale, vuoi vincere". Dopo lo scudetto di due anni fa, i rossoneri vogliono un trofeo europeo: "Può essere un'occasione unica. Ora siamo più esperti e abbiamo tanti giocatori di qualità, in campo ognuno muore per l'altro". Appuntamento in diretta giovedì 11 aprile alle ore 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

"Siamo più forti ora che nell'anno dello scudetto"



Il giocatore algerino ha poi aggiunto altri concetti in conferenza stampa, non sottraendosi da un coraggioso paragone tra questo Milan e quello campione d'Italia di due stagioni fa: "Il Milan di oggi è più forte, abbiamo più esperienza e giocatori di grande qualità. Sul campo ognuno muore per l'altro”. Per dimostrarlo, serve vincere un trofeo: "Sarebbe un obiettivo unico, magari per tanti di noi può essere l'unica chance di farlo. Nessuno vuole andare in finale e basta, tutti vogliono vincere, soprattutto quando se in un club come il Milan. Intanto però pensiamo alla partita di domani”. Su quanti suoi compagni non avrebbero sfigurato nella serata di Champions di ieri: “Quasi tutta la squadra avrebbe potuto giocare al posto dei giocatori del City o del Real, non posso scegliere solo 2/3 giocatori. O tutti, o nessuno”. L'ex Empoli è ormai uno dei veterani del gruppo e non rinuncia a prendersi le sue responsabilità: “Stiamo facendo bene anche da prima che sono tornato. Lo spirito è sempre lo stesso, qualche periodo è stato un po' delicato per via degli infortuni, ma siamo una squadra e se le cose vanno bene significa che tutti stanno facendo bene. Io sono al Milan da quasi cinque anni e per questo devo dare qualcosa in più, sia a livello di esperienza che tattico. Ora sento di non essere ancora al 100%, ma lavoro per essere al top, non è mai facile tornare da un infortunio grave”.