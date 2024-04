Arrivano conferme da Milanello sul completo recupero del difensore centrale tedesco, tenuto a riposo contro il Lecce per precauzione e pronto a scendere in campo dal primo minuto dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma al fianco di Gabbia e al posto dello squalificato Tomori. Per il resto nessun dubbio: torna Loftus-Cheek, Pulisi e Leao sugli esterni, Bennacer e Reijnders la coppia di centrali di centrocampo

L'assenza di domenica contro il Lecce, alla fine, era soprattutto precauzionale. Troppo importante averlo a disposizione contro la Roma per l'andata dei quarti di Europa League, considerata anche la squalifica di Tomori. E alla fine, infatti, Thiaw ci sarà. Anche perché se tre indizi fanno decisamente una prova, la conferma della stessa è arrivata proprio questa mattina da Milanello: terzo giorno in campo coi compagni a pieno regime. Il tedesco, dunque, entra prepotentemente in lizza per sostituire Tomori, anche se resta in ballottaggio con Kjaer, per il posto al fianco di Gabbia, in una difesa che sarà completata ovviamente capitan Calabria e Theo Hernandez. La decisione Pioli la prenderà solo nelle prossime ore, ma intanto può sorridere: Thiaw contro la Roma ci sarà.