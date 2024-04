Il grande protagonista della serata ad Anfield è stato Gianluca Scamacca, due gol e un recupero palla per avviare la terza rete. Nel post gara si presenta ai microfoni di Sky molto tranquillo: " E' una notte fantastica perché noi ci abbiamo creduto dall'inizio, siamo molto contenti, c'è il ritorno, tutti ci davano per spacciati ma 3-0 contro di loro è poco, non basta, si sa, c'è il ritorno". Fondamentale l'approccio alla partita che Scamacca spiega così: "Abbiamo cercato di viverla più tranquillamente possibile, entrando in campo con coraggio, aiutandoci. Imprese come queste le fai come squadra, non come singolo. Oggi ho fatto due gol, ma se non fosse stato per i miei compagni non l'avrei nemmeno strusciata. È merito di tutti". Gol che rilanciano la candidatura in Nazionale di Scamacca: "Sono gol preziosi per l'Atalanta, soprattutto, perché l'obiettivo principale è quello di aiutare la squadra a vincere le partite, passare questo turno che per noi è importantissimo, speriamo di passare il turno".

vedi anche Ranking Uefa per Nazioni, l'Italia allunga