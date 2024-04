Klopp: "Difficile preparare squadra per ritorno"

Le parole dell'allenatore del Liverpool alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro l'Atalanta. I Reds dovranno provare a rimontare la sconfitta per 3-0 subita ad Anfield la scorsa settimana: "E' stato difficile preparare la squadra per il ritorno e non so cosa accadrà, ma sicuramente è una partita super importante e lo faremo vedere in campo". Nel video l'intervista di Francesco Cosatti

ATALANTA-LIVERPOOL, PROBABILI FORMAZIONI