Dove vedere Atalanta-Liverpool

La partita tra l'Atalanta e il Liverpool valida per il ritorno dei quarti di Europa League, si gioca oggi, giovedì 18 aprile alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Massimiliano Nebuoloni e Gianluigi Bagnulo e Marina Presello. Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi e Margherita Cirillo. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol , per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Atalanta e Liverpool

L'Atalanta potrebbe vincere entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta di Europa League per la prima volta dagli ottavi di finale del 2021/22 contro il Bayer Leverkusen; il Liverpool invece potrebbe perdere entrambe le gare di uno spareggio a eliminazione diretta di Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dagli ottavi di finale del 1998/99 contro il Celta Vigo. L'unica vittoria dell'Atalanta in casa contro un'avversaria inglese è arrivata contro l'Everton nel settembre 2017 (3-0), mentre l'unica sconfitta è arrivata per mano del Liverpool nel novembre 2020 (0-5). Le altre due sfide interne della Dea contro squadre inglesi sono terminate in parità. Il Liverpool ha vinto tre delle ultime quattro trasferte affrontate contro squadre italiane in tutte le competizioni (1 sconfitta), tanti successi quanti nelle prime 14 disputate (3 pareggi, 8 sconfitte). Tuttavia, l'ultima visita in Italia dei Reds si è conclusa con una sconfitta per 4-1 contro il Napoli nel settembre 2022. L'Atalanta ha perso solo una delle 16 partite casalinghe dispiutate in Coppa UEFA/Europa League (10 vittorie, 5 pareggi), perdendo per 0-2 contro il Lipsia nella gara di ritorno dei quarti di finale del 2021-22. L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata con il Liverpool nella gara di andata e potrebbe riuscire a non subire gol sia all’andata che al ritorno in una fase a eliminazione diretta di una competizione europea per la prima volta nella sua storia (preliminari esclusi). Grazie al gol di Mario Pasalic nel match di andata, l’Atalanta conta ben 10 marcatori diversi in questa edizione di Europa League; solamente il Liverpool stesso (11) vanta più marcatori differenti nel torneo in corso rispetto alla Dea (10, come Friburgo, Rennes e Bayer Leverkusen). Il Liverpool ha vinto l'ultima trasferta europea per 5-1 in casa dello Sparta Praga; i Reds non vincono due volte in trasferta in Coppa UEFA/Europa League dal 2002-03, quando sconfissero una dopo l’altra Vitesse e Auxerre. Gianluca Scamacca ha segnato in ognuna delle sue ultime quattro presenze in Europa League, compresa una doppietta nel match di andata contro il Liverpool. Si tratta della serie di match con almeno un gol realizzato più lunga mai registrata da un giocatore dell'Atalanta nelle principali competizioni europee.