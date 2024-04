I rossoneri sono costretti a vincere per continuare il loro percorso in Europa League. La regola dei gol in trasferta non è più valida, quindi in caso di successo del Milan con un gol di scarto si andrà ai supplementari. Alla Roma invece basta un pareggio per assicurarsi la qualificazione. Il match dell'Olimpico live giovedì 18 aprile alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

