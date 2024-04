All'Olimpico si gioca il ritorno dei quarti di Europa League dopo l'1-0 dell'andata in favore dei giallorossi. De Rossi ripropone i titolarissimi, con la sola novità Bove al posto dello squalificato Cristante. Pioli ritrova Tomori dopo la squalifica, al fianco dell'inglese Gabbia è avanti nel ballottaggio con Thiaw. In attacco non dovrebbero esserci sorprese: ecco le probabili formazioni di Roma-Milan

I DIFFIDATI DI ROMA E MILAN: CHI RISCHIA DI SALTARE LA SEMIFINALE