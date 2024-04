Dopo la sconfitta contro la Roma ai quarti di finale di Europa League, gli ultrà del Milan hanno contestato duramente i giocatori che sono andati sotto al loro settore. Toni duri e qualche insulto per la squadra guidata dal capitano Calabria. L'invito a tirare fuori gli attributi in vista del derby di lunedì prossimo che, in caso di sconfitta, potrebbe regalare lo scudetto numero 20 all'Inter