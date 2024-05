Dove vedere Marsiglia-Atalanta

La partita tra il Marsiglia e l'Atalanta, semifinale d'andata di Europa League, si gioca oggi, giovedì 2 maggio alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano Nebuoloni e Filippo Benincampi. Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e anche su Sky Sport 4K , alle 20 e alle 23 studi con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Marsiglia e Atalanta

Marsiglia e Atalanta si sfideranno per la prima volta, con i francesi che non hanno vinto nessuna delle ultime sette partite contro squadre italiane nelle competizioni europeee (2 pareggi, 5 sconfitte), il loro ultimo successo contro queste formazioni risale al 2011/12 agli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter (1-0 in casa). L’Atalanta affronterà una squadra francese per la quarta volta nelle competizioni europee, dopo aver ottenuto quattro punti contro il Lione nella fase a gironi dell’Europa League 2017/18 (1-1 in trasferta e 1-0 in casa), e in precedenza aver perso contro il PSG ai quarti di finale della Champions League 2019/20 (2-1). Il Marsiglia ha raggiunto la semifinale di una delle maggiori competizioni europee per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, venendo eliminato dal Feyenoord nel 2021/22 in Conference League; tuttavia i francesi hanno sempre superato le semifinali di Coppa UEFA/Europa League nelle tre precedenti occasioni (1998/99, 2003/04, 2017/18), solo il Siviglia (7/7) ha fatto meglio tra le formazioni che hanno sempre superato il turno nel torneo. L’Atalanta ha raggiunto la semifinale di una delle maggiori competizioni europee solo per la seconda volta, dopo esserci riuscita nel 1987/88 nella Coppa delle Coppe in cui venne eliminata dal KV Mechelen perdendo 2-1 sia all’andata che al ritorno. In quella stagione anche il Marsiglia venne eliminato in semifinale nella competizione (vs l’Ajax). Il Marsiglia ha vinto le ultime cinque partite in casa nelle prinicipali competizioni europee, e non fa meglio dal marzo 1999 (sei); inoltre ha ottenuto due successi interni di fila mantenendo la porta inviolata in Europa per la prima volta dal dicembre 2010 (esclusi preliminari). Incluso il 3-0 contro il Liverpool nel turno precedente, l’Atalanta ha perso solo una delle sei trasferte giocate all’andata in una fase a eliminazione diretta in Coppa Uefa/Europa League (2 vittorie, 3 pari), inoltre i nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime nove gare esterne nelle competizioni europee (5 vittorie, 4 pareggi), la loro striscia più lunga fuori casa.