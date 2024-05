Buone notizie in casa Roma. Dopo il problema muscolare accusato contro la Juventus domenica, Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen, in programma domani, giovedì 9 aprile, alle ore 21:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (252) e in streaming su NOW . Nel video, le ultime sulla sfida di Europa League con Angelo Mangiante

Daniele De Rossi può tirare un sospiro di sollievo. In casa Roma, infatti, arrivano buone notizie sulle condizioni di Paulo Dybala. Dopo esser uscito all’intervallo nella sfida pareggiata domenica contro la Juventus per un problema muscolare, l’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile, alla vigilia del match valido per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Già nella giornata di ieri, infatti, erano emerse sensazioni positive sul numero 21 della Roma in quanto gli esami ai quali si era sottoposto avevano escluso una lesione all'adduttore sinistro. Dybala, dunque, torna a disposizione di De Rossi e sarà utilizzabile dall’allenatore giallorosso. Con anche l'argentino rientrato in gruppo, De Rossi avrà a disposizione tutta la rosa per il match contro il Leverkusen, ad eccezion ovviamente di Huijsen (non presente in lista Uefa). L'obiettivo della Roma sarà quello di provare a riscattare la sconfitta di 2-0 dell’Olimpico, per provare a sognare l’ambita finale di Europa League.