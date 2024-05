Dove vedere Atalanta-Marsiglia

La partita tra l'Atalanta e il Marsiglia, semifinale di ritorno di Europa League, si gioca oggi, giovedì 9 maggio alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Massimiliano Nebuoloni e Marina Presello. Diretta Gol con Dario Massara. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e anche su Sky Sport 4K, alle 20 e alle 23 studi con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Aldo Serena. Su Sky e NOW le partite live, grazie anche a Diretta Gol , per seguire i due incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Atalanta e Marsiglia

Il prossimo sarà il secondo incontro ufficiale tra Atalanta e Marsiglia, dopo il pareggio per 1-1 del match di andata; l'unica volta che La Dea ha ospitato un avversario francese in una competizione europea è stato nella fase a gironi dell’Europa League 2017-18, quando ha battuto il Lione per 1-0. L'Atalanta punta a raggiungere la finale di una competizione europea per la prima volta nella sua storia e diventerebbe la prima squadra a raggiungere la sua prima finale in questo particolare torneo da quando il Dnipro ha giocato la finale di Europa League del 2015. Il Marsiglia, invece, potrebbe raggiungere la finale di una competizione europea per la prima volta dall’Europa League del 2018, quando perse 3-0 contro l'Atlético Madrid. Il Marsiglia non ha vinto nessuna delle ultime otto partite affrontate in una competizione europea contro squadre italiane, pareggiando tutte le ultime tre (5 sconfitte); inoltre, l'OM ha vinto in generale solo una delle sue 11 trasferte in Italia (5 pari, 5 sconfitte), un 1-0 all’Inter nei quarti di finale della Coppa UEFA 2003-2004. L'Atalanta ha superato quattro delle cinque fasi a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee quando ha evitato la sconfitta all'andata fuori casa, pareggiando 1-1 con lo Sporting agli ottavi di finale e battendo 3-0 il Liverpool nei quarti di finale in questa stagione. Il Marsiglia ha superato ciascuno degli ultimi nove turni a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee in cui ha evitato la sconfitta all'andata: l’ultima eliminazione dei francesi in questo particolare contesto è arrivata per mano del Manchester United negli ottavi di Champions League 2010-11 (0-0 all’andata, 1-2 al ritorno). L'Atalanta ha perso solo due delle 17 partite casalinghe disputate in Coppa UEFA/Europa League (10 vittorie, 5 pareggi), perdendo tuttavua l’ultima per 1-0 al Gewiss Stadium contro il Liverpool. In queste 17 sfide i bergamaschi hanno subito solo 11 gol, mantenendo otto volte la porta inviolata. Il Marsiglia non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte affrontate nelle principali competizioni europee (un pareggio, 3 confitte), ultimo successo esterno un 2-0 in casa dell'AEK Atene nel novembre 2023; quella in Grecia è inoltre l'unica vittoria in trasferta negli ultimi 14 match esterni afrontati in Europa League.