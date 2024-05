Forza Dea, la copertina Sky Sport con Sofia Goggia

La sciatrice azzurra, grande tifosa dell’Atalanta è la protagonista della copertina di Sky Sport per la finale di Europa League tra la Dea e il Bayer Leverkusen. Appuntamento mercoledì 22 maggio dalle ore 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . A Dublino fischio d'inizio alle 21: per i bergamaschi è la prima finale europea

Domani all’Aviva Stadium di Dublino Atalanta-Bayer Leverkusen si sfidano nella finale che assegnerà il primo trofeo continentale della stagione. I neroazzurri di Giampiero Gasperini contro i tedeschi allenati da Xabi Alonso, ancora imbattuti in stagione. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Sky Sport 24 e con gli studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. In conduzione Leo Di Bello, con Fabio Caressa, Margherita Cirillo, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis.