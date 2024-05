Assente in finale di Europa League per infortunio, il capitano della Dea ha raggiunto Dublino e starà accanto ai compagni: "Devo portare energie positive. Non importa se ci sono o meno, conta solo vincere e alzare il trofeo". Su Instagram lo stesso De Roon ha ringraziato (in dialetto bergamasco) i tifosi per lo striscione che gli hanno dedicato sotto casa. Atalanta-Bayer Leverkusen è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Assente in campo, ma in prima linea accanto ai compagni. A Dublino c'è anche Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta che non giocherà la finale di Europa League dopo essersi infortunato in Coppa Italia contro la Juventus. Uno dei leader nerazzurri nell'era Gasperini, che accompagnerà la squadra in panchina e che ha parlato anche nella conferenza stampa della vigilia: "Sono tornato ieri con la squadra, mi sono detto che devo portare energie positive. Lavoro col sorriso, la cosa che conta è che vogliamo vincere. Con o senza di me non importa, conta solo vincere e alzare il trofeo. Ora sto meglio, è passata un pochino la delusione. Lo striscione fuori casa questa mattina mi ha fatto emozionare: in questi giorni ho ricevuto un affetto straordinario, incredibile. In questo momento difficile per me sono venute fuori le cose belle, ho avuto messaggi da tutti: uno più bello dell'altro, e questo mi ha fatto un piacere enorme. Mi sono anche reso conto di quanto sono legato all'Atalanta e a Bergamo. Ci meritiamo la coppa, quando arrivi in finale l'hai sempre meritata, poi domani vedremo chi giocherà la miglior partita e meriterà di vincere".