Gasperini deve rinunciare a De Roon a centrocampo: c’è Pasalic accanto a Ederson. Recupera Kolasinac in difesa. In attacco Scamacca accanto a De Ketelaere, Koopmeiners a supporto. Tra i tedeschi ci sarà Wirtz, completamente recuperato, a giocare da "falso nueve". La finale di Dublino sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'ANALISI TATTICA DI ATALANTA-BAYER