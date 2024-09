Dove vedere Roma-Athletic Bilbao

Esordio in casa per la Roma impegnata oggi con l'Athletic Bilbao. Appuntamento con l'Europa League su Sky e in streaming su NOW . Diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

La partita tra Roma e Athletic Bilbao di Europa League si gioca oggi, giovedì 26 settembre alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW lo Studio Europa League con Mario Giunta in conduzione; con lui Giuseppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Marco Bucciantini. Spazio news affidato a Vittoria Orlando. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Roma e Athletic Bilbao

Questo è il primo incontro in assoluto in una grande competizione europea tra Roma e Athletic Club. La squadra basca sarà il decimo club spagnolo che i giallorossi affrontano; i capitolini hanno vinto solo una delle ultime otto sfide con avversarie iberiche (3 pareggi, 4 sconfitte). Questo sarà il primo incontro dell'Athletic Club con una squadra italiana da novembre 2016 (successo per 3-2 contro il Sassuolo nella fase a gironi di Europa League). Gli spagnoli hanno vinto solo una delle nove trasferte contro avversarie italiane in tutte le competizioni (3 pari, 5 sconfitte). La Roma ha perso solo tre delle ultime 18 partite di Europa League (9 vittorie, 6 pareggi), ma due di queste sconfitte sono arrivate nella scorsa stagione: 0-1 contro il Brighton and Hove Albion negli ottavi di finale e 0-2 contro il Bayer 04 Leverkusen in semifinale. La Roma è la squadra che nelle scorse cinque stagioni (dal 2019/20 al 2023/24) ha disputato più partite nelle fasi finali delle principali competizioni europee (UCL, UEL e UECL): 65, almeno sette in più di qualunque altra formazione (segue il Real Madrid a 58). L'Athletic Club ha perso le ultime tre partite in competizioni europee (Europa League 2017/18) e potrebbe perderne quattro di fila per la prima volta nella sua storia. La Roma non ha vinto nessuna delle ultime due partite giocate in Europa League (0-2 all’andata e 2-2 al ritorno nella semifinale contro il Bayer Leverkusen della passata edizione) e non resta a secco di successi per tre incontri europei di fila dal periodo tra ottobre e novembre 2019 (un pareggio contro il Wolfsberger, seguito da un pari ed una sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach, nella fase a gironi dell’Europa League 2019/20).