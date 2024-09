Uscito all'intervallo di Roma-Athletic Bilbao per un indurimento al flessore sinistro, Dybala verrà valutato nelle prossime ore. "Ha sentito un po' di fastidio, aspettiamo domani, è inutile parlarne ora", ha dichiarato Juric a Sky al termine del match. La Joya è a forte rischio per la partita col Venezia. Problema all'adduttore invece per Celik

"Dybala ha sentito un po' di fastidio, adesso vediamo. Sicuramente non volevamo rischiare niente, aspettiamo domani, è inutile parlarne ora". Ivan Juric si è concentrato a Sky su Paulo Dybala, uscito all'intervallo della partita di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao, terminata 1-1. La Joya ha subito un indurimento al flessore sinistro e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. La speranza dei giallorossi è che si sia fermato in tempo e lo stop non sia lungo. Al momento è da considerare a forte rischio per l'incontro in casa col Venezia, in programma domenica 29 settembre alle 15. Anche Zeki Celik è uscito per infortunio: per lui un problema all'adduttore, che lo costringerà quasi sicuramente a saltare la prossima partita.