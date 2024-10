Con tutto il rispetto di Juric, le chiedo se ha parlato con la società durante l'esonero di De Rossi? Ed è vero che sarebbe stato disposto a mettere in discussione il suo ruolo da capitano nel momento di crisi?

Pellegrini: "Beh intanto non credo sia una mancanza di rispetto verso Juric, lui è stato eccezionale, ha capito che nel giorno in cui è arrivato era un momento di tristezza, visto che la squadra non si aspettava e non voleva l'esonero di De Rossi. Ha cambiato la tristezza in motivazione e siamo soddisfatti con lui. Non sono uno da pagliacciate, se posso usare il termine, sono abituato a dire la verità: quel giorno dell'esonero ho detto quello che pensavo. Ho tanta stima per De Rossi e il suo staff, ci stavano dando tanto; ma ora si va avanti, perché la Roma è la cosa più importante. Siamo stati fortunati a trovare un uomo, ancor prima che un professionista, che ha cambiato il chip nelle nostre menti come Juric. Questione fascia? Per me è importante quando la metti tutti i giorni, cercando sempre di far bene e aiutare il gruppo. E io non smetterò mai di farlo e di fare il bene della Roma. Sento mio questo gruppo, che in un momento complesso si è dimostrato gruppo vero".