Nella Roma potrebbe essere giunto il momento di Mats Hummels: il difensore tedesco, ancora a zero minuti in giallorosso, va verso l'esordio nel match di Europa League contro l'Elfsborg in programma giovedì 3 ottobre alle 21, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L'ex Dortmund dovrebbe prendere il posto di Gianluca Mancini, non al meglio. Nel VIDEO sopra le ultime news da Trigoria con Paolo Assogna

