Tutto in 3 minuti. È la pazza serata di Sikou Niakaté. Il difensore del Braga, durante la sfida contro il Bodo Glimt, al 64' realizza il gol del momentaneo 1-1 con un tap-in davanti alla porta. Al 65' viene ammonito per un intervento in ritardo su Berg e 60 secondi dopo riceve l’inevitabile espulsione (per doppio giallo) per una trattenuta a centrocampo

