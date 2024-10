Novità per Juric, pronto a schierare il debuttante Hummels in difesa. Mancini in dubbio a causa della febbre: gioca Angelino. In mezzo si rivede Pisilli, sulla trequarti giocano Soulé e Baldanzi alle spalle di Dovbyk. Ucraini con Vanat centravanti e il talentuoso Shaparenko in mezzo. Roma-Dinamo Kiev è in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

JURIC A SKY: "NON ABBIAMO MENTALITÀ VINCENTE"