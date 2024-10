Debutto biancoceleste per Gigot in difesa. In attacco riposa Castellanos: gioca Dia rifornito da Tchaouna, Pedro e Zaccagni. C'è Mandas in porta. Out Guendouzi e Lazzari, assente anche lo squalificato Noslin. Olandesi con l'ex Serie A Lammers rifornito da Van Wolfswinkel, Steijn e Van Bergen. Twente-Lazio è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW