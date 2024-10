Dove vedere Twente-Lazio

Nando Orsi. A bordocampo Matteo Petrucci. Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW - lo Studio Europa League - dalle 20.45 e dalle 23 -con Mario Giunta in conduzione; con lui Giuseppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Marco Bucciantini. Spazio news affidato a Vittoria Orlando. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Twente e Lazio

Questo sarà il primo confronto di sempre tra Twente e Lazio nelle coppe europee; i Tukkers diventeranno la quinta squadra olandese affrontata dai biancocelesti in queste competizioni dopo Feyenoord, PSV, Vitesse e AZ. I soli precedenti del Twente contro squadre italiane in Coppa UEFA/Europa League risalgono alle semifinali della Coppa UEFA 1974/75, quando si impose in entrambe le sfide contro la Juventus, prima di perdere in finale contro il Borussia Mönchengladbach. La Lazio ha perso le ultime tre trasferte disputate contro squadre olandesi in competizioni europee, tutte a partire dall'inizio della stagione 2022/23 e in tornei differenti: 0-1 in casa del Feyenoord nella Coppa UEFA 2002/23; 1- 2 sul campo dell'AZ nella Conference League 2022/23 e 1-3 nel match esterno contro il Feyenoord nella Champions League 2023/24. Il Twente non vince da nove gare (6N, 3P) di Europa League, comprese entrambe le sfide di questa stagione terminate 1-1. La Lazio ha vinto entrambe le partite di questa Europa League; soltanto nel 1993/94 (Coppa UEFA) e nel 2017/18 (Europa League), i biancocelesti hanno vinto le prime tre gare in una singola edizione di una grande competizione europea. La Lazio ha vinto la prima trasferta stagionale in questa Europa League (3-0 contro la Dynamo Kyiv) e potrebbe trovare due successi esterni di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2017, proprio in Europa League, uno dei quali contro una formazione olandese (3-2 vs Vitesse). La Lazio è la squadra che ha segnato più gol (sette) in Europa League in questa stagione; inoltre, soltanto l'Elfsborg vanta una percentuale realizzativa più alta (33.3%) rispetto a quella dei biancocelesti (25.9%).