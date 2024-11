La posizione di Juric era già in bilico dopo le ultime due partite: la sconfitta per 3-2 sul campo del Verona il 3 novembre, e il pareggio per 1-1 in Europa League contro l'Union Saint-Gilloise. Dopo questi due risultati, è arrivato il ko in casa contro il Bologna per 3-2: una sconfitta che ha portato all'esonero di Juric. QUI LE PAGELLE DI ROMA-BOLOGNA