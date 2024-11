Inizia malissimo la gara della Roma a Londra. Il Tottenham al primo affondo si guadagna un rigore (dopo on field review) per fallo di Hummels su Sarr. Son batte Svilar e gli Spurs vanno in vantaggio. I giallorossi rispondo con grande cuore e Ndicka pareggia. Gol del possibile 2-1 annullato a El Shaarawy per fuorigioco. E invece passa il Tottenham con Johnson. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD